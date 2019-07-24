أطول رحلة طيران بالوقود الحيوي تصل إلى مطار القاهرة

وصلت، ظهر اليوم الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30 ٪.

قالت بوابة "أخبار اليوم" إن رحلة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطون؛ وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالها الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وعدد من قيادات الشركة.

وحققت بذلك الشركة الوطنية مصر للطيران إنجازا كبيرا بإطلاقها أطول رحلة طيران باستخدام الوقود الحيوي بنسبة 30 ٪؜ من الوقود المصنع من المخلفات الزراعية إلى 70 ٪؜ من الوقود العادي.

من جانبه أكد الطيار أحمد عادل على سعي الشركة الدائم نحو التطوير وتطبيق كافة التشريعات والتوصيات المتعلقة بحماية البيئة والتي ستسهم بقدر كبير في تقليل حجم الانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود العادي خلال رحلات الطيران.

وتجري الشركة حاليا متمثلة في قطاع السلامة والجودة بعمل العديد من الدراسات لإمكانية تطبيق هذا المشروع على جميع الطائرات في المستقبل القريب.

وأضاف عادل قائلا: "تعد هذه الرحلة هي الأطول على متن هذا الطراز B787-900 دريملاينر من حيث نقطة الإقلاع من مقر مركز تسليم الطائرات بإيڤيريت حتى وجهتها إلى القاهرة، كما أنها الرحلة الأولى لمحرك رولزرويس طراز Trent 1000 ليعمل بهذا الخليط من الوقود النباتي وبهذه النسبه30-70.

يذكر أنه تم تصميم شعار ليوضع على جانبي مقدمة الطائرة تحمل رسالة ”Clean to Fly” باللون الأخضر الذي يرمز للبيئة.