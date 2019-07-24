Widgets Magazine
تسجيل
18:28 24 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    طائرة إسرائيلية

    صحيفة: خطأ عسكري خطير لإسرائيل داخل الأراضي السورية

    © AP Photo / Ariel Schalit
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    أطلقت طائرة إسرائيلية، الشهر الماضي، صاروخا عن طريق الخطأ، باتجاه الأراضي السورية.

    في الحادث الذي وقع 28 يونيو/ حزيران، تم استدعاء طائرة حربية ردا على هدف طائر مشتبه به يقترب من المجال الجوي الإسرائيلي، في مرتفعات الجولان؛ وذلك بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

    حريق بمخيم صيفي بأوكرانيا
    © Sputnik . facebook/Андрей Танцюра
    اندلاع حريق ضخم في القسم المحتل من الجولان السوري
    وخلال عملية الاعتراض، أطلق الطيار الإسرائيلي صاروخ جو- جو، الذي انفجر داخل الأراضي السورية، وقال الجيش إنه اتضح لاحقا أن الصاروخ أطلق ضد "هدف خاطئ"؛ ولم يوفر تفاصيل إضافية حول الحادث.

    واعتبرت نشاطات الطيار خطأ عملياتيا خطيرا، وتم تعليق عمله، ولكن عاد للطيران بعدها.

    يعد هذا العمل الإسرائيلي الخاطئ أحد الحوادث التي وقعت عند الحدود المتوترة، في الشهر الماضي. وفي الأول من يونيو/ حزيران، أطلق صاروخين من سوريا باتجاه جبل الشيخ. وردا على الهجوم الصاروخي، قصفت إسرائيل عدة أهداف عسكرية في سوريا، بحسب الصحيفة.

    وفي 12 يونيو/ حزيران، أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ باتجاه جبل مجاور للحدود في الجولان. وقد شهدت الحدود المشتركة بين سوريا وإسرائيل حوادث عنف أحيانا في السنوات الأخيرة، بما يشمل غارات جوية إسرائيلية داخل سوريا، التي قلما تعلق عليها إسرائيل.

    وفي بداية الحرب في سوريا، حدد الجيش الإسرائيلي عدة "خطوط حمراء"، التي تؤدي إلى الرد بغارات جوية في حال انتهاكها، تشمل أي هجوم – متعمد أم لا – ضد إسرائيل.

    وتشمل الخطوط الحمراء الإسرائيلية المبادرات الإيرانية لإنشاء تواجد عسكري دائم في سوريا، ومحاولات لتحويل أسلحة متطورة إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني.

    وقد أقرت إسرائيل في السنوات الأخيرة بإجراء مئات الغارات الجوية في سوريا، ردا على انتهاك هذه "الخطوط الحمراء".

    انظر أيضا:

    تتعاون فيها مع سكارليت جوهانسون وأنجلينا جولي... "مارفل" تكشف عن مفاجآتها السينمائية المقبلة
    أنجيلينا جولي تستغني عن أطفالها
    اندلاع حريق ضخم في القسم المحتل من الجولان السوري
    مصدر عسكري: الدفاعات الجوية السورية تسقط هدفين إسرائيليين انطلقا من الجولان المحتل
    الكلمات الدلالية:
    سوريا, الجولان, طائرة إسرائيلية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
    الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا
    كوريا الشمالية تحتجز سفينة روسية
    كوريا الشمالية "تصطاد" سفينة روسية
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك