"أنصار الله" يكشفون لأول مرة طريقة مقتل علي عبد الله صالح ومكان دفنه

قال محمد عبد السلام، متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ورئيس وفدها المفاوض، إن الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة اليمنية.

وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه.

وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وتابع متحدث جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قائلا:

إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.

وبين عبد السلام أن أنصار هادي لا يريدون تنفيذ اتفاقية ستوكهولم، لأنهم لا يريدون حلا سياسيا.

كما أكد خلال اللقاء أن الحصار يؤثر سلبا على معيشة اليمنيين، ويساهم في انتشار الأوبئة والأمراض.