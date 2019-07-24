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18:50 24 يوليو/ تموز 2019
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    مدينة القدس - مسجد قبة الصخرة

    السعودية تؤكد أهمية دور الوصاية الأردنية الهاشمية في حماية المقدسات

    © Sputnik . Kristina Afanasyeva
    العالم العربي
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    أكدت المملكة العربية السعودية على أهمية دور الوصاية الأردنية الهاشمية في حماية القدس الشرقية وما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية.

    نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية أن السعودية "دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى"، على حد وصف الصحيفة.

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين و الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    الأردن يؤكد رفضه للممارسات الإسرائيلية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية
    واستنكرت السعودية قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر شرق القدس والتي تؤوي مئات المواطنين الفلسطينيين.

    جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في نيويورك بصفته رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر ونيابة عن الدول العربية.

    وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، شدد على أن الأردن لن يقبل بأن يمارس عليه أي ضغط بسبب مواقفه من القضية الفلسطينية والقدس.

    ودائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب (إسرائيل).

    كما احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

    وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.

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