الجيش السوداني يصدر بيانا بشأن محاولة انقلاب قادها رئيس الأركان وضباط آخرون

أعلن الجيش السوداني إحباط محاولة انقلاب شارك فيها رئيس هيئة الأركان المشتركة، وعدد من الضباط رفيعي المستوى، إلى جانب قيادات من الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني العام الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

الخرطوم - سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سونا" اليوم الأربعاء "أعلنت القوات المسلحة في بيان لها اليوم عن كشفها لمحاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني برتب رفيعة، بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني البائد وتم التحفظ عليهم وجار التحقيق معهم لمحاكمتهم".

وأكد بيان القوات المسلحة السودانية "هدف المحاولة الانقلابية الفاشلة هو إجهاض ثورة الشعب المجيدة وعودة نظام المؤتمر الوطني البائد للحكم وقطع الطريق أمام الحل السياسي المرتقب الذي يرمي إلى تأسيس الدولة المدنية التي يحلم بها الشعب السوداني".

وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قد أعلن في 12 يوليو/تموز الحالي أن ضباطاً خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في كلمة ألقاها عبر التلفزيون الحكومي أنه تم اعتقال 12 ضابطاً وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة.