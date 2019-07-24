إسرائيل توجه رسالة إلى الشعب العراقي

وجهت إسرائيل رسالة عاجلة إلى الشعب العراقي، بمناسبة مرور عام كامل على تدشين صفحة "إسرائيل باللهجة العراقية".

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، موجها حديثه إلى الشعب العراقي، إنه تجمعنا أمور عديدة، ونتمنى أن تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء.

وتابع كاتس في تغريدة على الحساب الرسمي لصفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء:

يسعدنا أن نرى التفاعل الهائل على المستوى الشعبي، والتواصل النشط بين مواطنين، إسرائيليين وعراقيين، وتطلع الشعبين إلى العيش بسلام وحسن الجوار، إن شاء الله، سلام.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس للشعب العراقي: تجمعنا امور عديدة.. نتمنى ان تتنامى العلاقات بما يخدم الشعبين على حد سواء pic.twitter.com/uUbWexaS3M — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 24, 2019

وفي السياق ذاته، كشفت قناة عبرية النقاب عن زيارة وفد من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من عدة دول عربية إلى إسرائيل.

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء الأحد الماضي، أن وفدا من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق وصل إلى إسرائيل، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

שר החוץ ישראל כ"ץ @Israel_katz במסר מיוחד לעם העיראקי:



"לפני שנה פתח משרד החוץ דף פייסבוק מיוחד לעיראק.

אנו מתרגשים מהצלחת העמוד ומהשיח החם ברשתות החברתיות, ורצון 2 העמים לחיות בשלום ודו קיום.

אנו מקווים שהקשרים ימשיכו להתפתח לטובת 2 העמים".

אינשאללה🙏 https://t.co/uAs3sjcGgk — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 24, 2019

وقالت القناة العبرية:

إن وفدا يضم إعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق، اللتين لا تقيما علاقات دبلوماسية مع ‎إسرائيل، وصل إلى إسرائيل.

חברי המשלחת הכוללת עיתונאים ואנשי תקשורת מסעודיה, עיראק וירדן

יפגשו בהמשך השבוע עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר החוץ ישראל כץ @Israel_katz



נקודה מעניינת למחשבה-

בניגוד למשלחות עיתונאים שביקרו בישראל ונפגשו עם עמיתיהם הישראלים,

משלחת זו מסרבת בל תוקף לפגישות כאלה.

באמת חבל... — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) July 21, 2019

وزعمت الإذاعة العبرية أن"الوفد يضم إعلاميين ونشطاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".