صحيفة سورية: 3173 "حرامي" كهرباء في دمشق وضبوط بمئات الملايين

كشف مصدر في وزارة الكهرباء السورية أن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع (سرقة الكهرباء) التي تم تحريرها في محافظة دمشق وصل إلى 3173 ضبطا، بكمية مقدرة 18.8 مليون كيلو واط ساعي.

نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق هيثم الميلع تأكيده بأن عدد ضبوط الاستجرار غير المشروع التي تم تنظيمها في المحافظة منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه بلغ 3173 ضبطاً.

أشار الميلع إلى أن الضبوط تم تنظيمها لمختلف الاشتراكات المنزلية الأحادية والثلاثية والتجارية، وقد تم ضبط 16 مركز تحويل، علماً بأن القيمة المالية لهذه الضبوط تقدر بمئات الملايين.

وبيّن المسؤول أن الشركة، تعمل بشكل مستمر على مكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع، وأنّ هذه الظاهرة مشكلة تعاني منها الكهرباء لما لها من أثر كبير في المنظومة الكهربائية، موضحاً أنّ زيادة السرقات يؤثر في ساعات التقنين.

وبيّن الميلع أنّ دوريات الضابطة العدلية تقوم بجولاتها على جميع مناطق دمشق ليلاً ونهاراً، لكون السرقات تؤثر سلباً في مراكز التحويل والشبكات بسبب زيادة الحمولات، التي تؤدي إلى حدوث انقطاعات في الشبكات المغذية للأحياء ما ينعكس سلباً على المواطنين بشكل عام.

وأوضح أن من يقومون باستجرار الكهرباء بشكل غير نظامي يستخدمون الطرق المعروفة، وعول مدير الشركة على المشتركين وخاصة أصحاب المنازل بضرورة إبلاغ الشركة بأي ظاهرة قد يشكون في أمرها، وخاصة موضوع زيارات عناصر يدعون أنهم من الضابطة العدلية وليس لديهم مهام رسمية يحملونها معهم، مؤكداً أن الشركة تلقت شكاوى عدة حول الموضوع حيث يوجد أشخاص ضعاف النفوس يقومون بانتحال صفة عنصر ضابطة عدلية ويقومون بابتزاز المواطنين.

وأشار الميلع إلى أن الشركة يومياً تزود كل عنصر من الضابطة عندما يكلف مهمة بمنطقة معينة بمهمة ورقية رسمية إلى جانب البطاقة التعريفية الدائمة لديه، ليصار إبرازها خلال عمله في المكان الذي يكلّف بالذهاب إليه.