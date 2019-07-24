الكويت تعلن عن تنسيق خليجي عربي لتأمين الخليج

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ يوسف عبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد المؤانئ العربية قوله، اليوم الأربعاء، إن هناك تنسيقا "خليجيا - عربيا" لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.