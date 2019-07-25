عقيلة صالح: أربع دول من بينها عربية يتآمرون على ليبيا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إن ليبيا تتعرض منذ سنوات لمؤامرة دولية.

وأضاف صالح، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن "تركيا وقطر وجماعة الإخوان من المتآمرين على ليبيا"، معتبرا أن "بريطانيا وإيطاليا لعبتا دورا في التآمر".

واعتبر أن "جماعة الإخوان هي من نصبت فايز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، لذلك لا يرفض طلبا لهم"، وفق قوله.

وأوضح رئيس البرلمان الليبي قائلا "طلبنا مرارا من السراج ترك الإخوان وميليشيات طرابلس لكنه رفض ذلك"، مشيرا إلى أن "تدخل تركيا في ليبيا لصالح الإخوان أصبح واضحا".

وقال صالح: "نحن في حرب ضد الميليشيات الإرهابية في ليبيا، ونحارب بأسلحة قديمة"، معتبرا وجود المصرف المركزي في طرابلس سبب التحالف بين الميليشيات والسراج. وكشف أن الجيش الليبي يتعاون مع بلاد وصفها بالـ"صديقة" للحصول على الدعم والسلاح.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى حسب منظمة الصحة العالمية. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.