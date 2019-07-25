خدمة زواج متطورة يطلقها العراق

أطلق العراق، اليوم الخميس، 25 تموز/ يوليو، خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم العاصمة بغداد، عازما تعميمها في كافة المحاكم نهاية العام الجاري.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم، انطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم الأحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة، والكرخ الاتحاديتين، في بغداد.

وأضاف المجلس، أن نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق هذه الخدمة في عموم محاكم البلاد.

وبين المجلس في بيانه الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الإلكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد.

ونوه إلى أن الخدمة بدأت بتاريخ السابع من يناير/ كانون الأول العام الحالي، في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة، والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني.

وأكد المجلس، أن النظام الإلكتروني وفر الكثير من الجهد، والكلف، والتنظيم للمواطن، كما أسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، بإنه يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019، ملمحا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الإلكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.

الجدير بالذكر، أن المحاكم العراقية، مكتظة بشكل يومي بالعرسان والعرائس المقبلين على الزواج، لإتمام عقود الزواج، بحضور ذويهم المحملين بالحلوى التي تنثر على رؤوس الحاضرين المعارف والغرباء بعد إتمام العقد واختتامه بالـ"هلاهل" الزغاريت، والمعقبين الذين يستغلون عدم دراية المقبلين على هذه العقود لتسيير معاملاتهم مقابل أموال.