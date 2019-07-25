Widgets Magazine
تسجيل
14:20 25 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

    السبسي.. رحيل محامي "كل العصور"

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ذلك الطالب، الباجي قايد السبسي، الذي كان يجري دراسات عليا في القانون بالعاصمة الفرنسية، باريس، لم يكن يتخيل يوما أنه سيكون أحد الشخصيات المفصلية في تاريخ تونس، بل ويتركها في وقت حرج يشهد صراع سياسي وقانوني شديد.

    أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، 25 يوليو/تموز، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس، عن عمر يناهز الـ93 عاما.

    الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    © REUTERS / Handout .
    وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.

    صديق الملهم

    يبدو أن الأقدار لعبت دورا كبيرا في حياة السبسي، الذي ولد 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1926، فهو الرجل الذي شهد ولادة تونس مرتين، الأولى بعد استقلالها، والثانية بعد ثورة الياسمين التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

    ولكنه لم يكن يدرك أن تلك الأقدار، هي التي ستجعل هذا المحامي الشاب عام 1949، سيكون له دور كبير في الحياة السياسية التونسية.

    وساقت الأقدار السبسي خلال تحوله إلى الدراسات العليا في باريس إلى لقاء الحبيب بورقيبة الابن، والذي سرعان ما تحولت العلاقة بينهما إلى "صداقة".

    وبالتالي تحولت علاقة الصداقة تلك من الحبيب بورقيبة الابن إلى الحبيب بورقيبة الأب، حتى قرر السبسي العودة إلى تونس في عام 1952، والذي شهد خلالها ولادة الجمهورية التونسية الأولى عام 1956.

    وبالفعل بمجرد صعود الحبيب بورقيبة إلى رئاسة تونس، استعان به ليختار السبسي مستشارا له، ثم يعينه وزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع ووزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء ورئيسا لمجلس النواب.

    محامي كل العصور

    مع رحيل بورقيبة، واعتلاء زين العابدين بن علي، لم يتخلى الرئيس التونسي الجديد عن رفيق ومستشار بورقيبة، واستعان به في مناصب عديدة.

    وشهد السبسي بالتالي، كافة أحداث ثورة الياسمين في تونس، وخلع زين العابدين بن علي، ولكن مع إنزواء بن علي، لم ينزوي السبسي على الإطلاق، بل استمر في نجمه في الصعود، حتى أصبح في ديسمبر/كانون الأول 2014 رئيسا لتونس، بعدما أطاح بالمعارض البارز، منصف المرزوقي.

    رغم أن السبسي ينظر إليه بأنه رجل ذو أجندة سياسية واضحة، إلا أن التناقضات بنت جزء رئيسي من شخصيته.

    فرغم أنه من أصول إيطالية ترجع إلى جزيرة سردينيا، إلا أنه كان محاربا شرسا للاحتلال.

    الرحيل الحرج

    رغم أن السبسي رحل وعمره يناهز الـ93 عاما، إلا أنه رحل في وقت حرج تشهده الساحة السياسية التونسية، عقب رفض الرئيس التونسي الراحل التوقيع على تعديلات قانون الانتخابات.

    وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، قد نقلت عن عضو الهيئة العليا للانتخابات أنيس الجربوعي: "رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019".

    وتعيش تونس على وقع سجال كبير مرتبط بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وهي الانتخابات الثانية منذ إصدار دستور الجمهورية الثانية في عام 2014 والثالثة منذ الثورة التونسية.

    وتشهد الساحة السياسية التونسية تحركات مكثفة لتشكيل تحالفات تمهيدا للانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تليها انتخابات رئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

    كما أن كل ذلك الحراك يأتي وسط خلافات، أحد لتأخر انتخاب المحكمة الدستورية، التي تركت البلاد في حالة "فراغ قانوني" بعد رحيل السبسي.

    وتعد المحكمة الدستورية هي الهيكل الوحيد المخوّل له تحديد من سيخلف رئيس الجمهورية في حال الشغور الجزئي أو الكلي لمنصبه، باعتبارها الهيئة القضائية المستقلة الضامنة لعلوية الدستور والحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريات.

    انظر أيضا:

    أول تحرك رسمي في تونس بعد أنباء عن "محاولة انقلاب" ضد السبسي
    مستشار السبسي: الرئيس لم يختم القانون الانتخابي ويوجه كلمة للشعب قريبا
    الملك سلمان وولي عهده يبعثان رسالة للرئيس السبسي
    وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
    الكلمات الدلالية:
    الرئاسة التونسية, ثورة تونس, الحبيب بو رقيبة, الباجي قايد السبسي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
    الجبال الذهبية: كيف يتم استخراج الكبريت من بركان نشط في إندونيسيا
    كوريا الشمالية تطلق الصورايخ من جديد
    كوريا الشمالية تطلق الصورايخ من جديد
    إنفوجرافيك - أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    أكثر الشعوب العربية حصولا على الجنسيات الأوروبية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك