بعيدا عن النفط.. أبوظبي تتوقع جمع 109 ملايين دولار سنويا

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت أبوظبي إنها ستبدأ في فرض الرسوم بعد فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، والتي جرى خلالها تطبيق ضريبة اتحادية للقيمة المضافة بنسبة خمسة بالمئة.
وأضاف أن أبوظبي تنفق ما يتراوح بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات درهم سنويا على البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرسوم ستساهم في تقليل التكدس المروري.
ومن المقرر وضع بوابات إلكترونية لجمع الرسوم على أربعة جسور تؤدي إلى مدينة أبوظبي.
وتعد أبوظبي ثاني إمارة بين الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تفرض رسوما على استخدام الطرق بعد دبي التي طبقت نظام "سالك" في عام 2007.
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