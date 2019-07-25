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16:22 25 يوليو/ تموز 2019
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    مدينة الكويت، الكويت

    عملية جراحية أدت لتوقف قلبها... الإعلامية الكويتية فجر السعيد في حالة صحية حرجة

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
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    كشفت تقارير صحفية عديدة أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة.

    أشار موقع "إرم نيوز" إلى أن فجر السعيد، أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

    وقال المغرد الكويتي، دسمان، عبر تويتر: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة".

    وتابع "سيتم نقل فجر السعيد إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات".

    وتداول عدد من الإعلاميين والنشطاء الكويتيين والعرب مجموعة من التغريدات، التي يطالبون فيها بالدعاء إلى فجر السعيد، من دون توضيح طبيعة الحالة الصحية للإعلامية الكويتية.

    كما قالت الإعلامية الكويتية، مي العيدان: "اللهُم اشف ‫فجر السعيد فأنت أعلم بحالها، اللهُم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها، اللهُم لا ترينا فيها بأسًا يُبكينا ربي اشفيها شفاء لا يُغادر سقمًا يامن تُعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دُعاء البائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل يارب العالمين".

    وقال الإعلامي الشاب حمد قلم: "دعواتكم بالشفاء للكاتبة #فجر_السعيد تعرضت لوعكة صحية وتم نقلها للمستشفى قبل شوي".

    كما قال موقع "سيدتي" إن عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها "حرج للغاية".

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    عناية مركزة, فجر السعيد, الكويت
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