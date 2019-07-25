فقدان 116 مهاجرا على الأقل بالقرب من السواحل الليبية

قال المتحدث باسم البحرية الليبية، اليوم الخميس، إنه فقد 116 مهاجرا على الأقل قبالة السواحل الليبية.

وأشار المتحدث إلى أن حرس السواحل الليبي وصيادين محليين، أنقذوا نحو 132 آخرين من الغرق.

قال أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية ، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الواقعة حدثت عند انقلاب قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، قبالة سواحل بلدة كوماس شرقي العاصمة طرابلس".

وأوضح، يبدو أن القارب كان على متنه أكثر من 200 مهاجر غير شرعي.

وكانت ليبيا قد أعلنت في وقت سابق إنقاذ 53 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا غربي البلاد.

وساحل غرب ليبيا أحد نقاط المغادرة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا.

وطبقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة لقي 682 مهاجرا حتفهم غرقا في البحر المتوسط حتى الآن خلال 2019.

وغرق آلاف المهاجرين سنويا في الأعوام الماضية خلال قيامهم برحلات مشابهة رغم تراجع العدد هذا العام نتيجة جهود تدعمها أوروبا لوقف تهريب البشر من ليبيا.