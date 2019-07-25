الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

قال إعلام الجيش الوطني الليبي إن دفاعات الجيش الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الجفرة جنوب شرقي طرابلس.

نقل موقع "ساكي نيوز عربية" عن المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أن "دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة "الجفرة"، الواقعة جنوب شرقي طرابلس".

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى أمس الأربعاء كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس.

وأكد حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وقال حفتر في كلمة متلفزة، مساء أمس الأربعاء "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة".

وأضاف حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا... وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".