زين العابدين بن علي ينعى الرئيس التونسي الراحل

نعى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، اليوم الخميس، الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، واصفا إياه بأحد أعظم رجالات تونس.

وقال ابن علي في تدوينة نشرها مغني الراب العالمي كادوريم، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بتوقيع بن علي "ببالغ الحسرة والأسى تلقينا خبر وفاة أحد أعظم رجالات تونس رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد الباجي قائد السبسي، فقدنا رجلا فذّا أفنى عمره في خدمة هذا الوطن العزيز".

وأضاف "أتقدم بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد وكافة الشعب التونسي على هذا المصاب الجلل، وأدعو التونسيات والتونسيين في هذا الظرف الدقيق إلى توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات".

وأردف "رحم الله الأخ العزيز رئيس الجمهورية وأسكنه فراديس جنانه وإنا لله وإنّا اليه راجعون".

هذا وتنظم جنازة رئيس الجمهورية يوم السبت 27 تموز/ يوليو 2019، وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في بيان لها إن قايد السبسي توفي في الساعة العاشرة و25 دقيقة بالتوقيت المحلي في المستشفى العسكري.

ويأتي رحيل الرئيس التونسي، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر.