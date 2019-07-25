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20:24 25 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

    السيسي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي 

    © REUTERS / Carlos Barria
    العالم العربي
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    تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، سلمها وزير الخارجية الإثيوبي لدى وصوله إلى القاهرة.

    قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الإثيوبي سلم السيسي رسالة من أبي أحمد، أكد فيها على الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / INQUAM PHOTOS
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    وتضمن الرسالة التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، التي أبرمت بينهما، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة بما في دعم الشعب السوداني لتجاوز التحديات الراهنة. 

     ونقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد، عزمه استئناف مسار المفاوضات الثلاثية، التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان، لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة، مشيرا إلى السعي من أجل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد، بصورة تراعي مصالح الدول الثلاث.

     ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبر عن تطلعه للارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، مشددا على أهمية  التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ.

    وقال إنه يجب أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد مصر المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، والجهود التنموية للشعب الإثيوبي.

    ولفت إلى أن ذلك يتم في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.

    وأكد السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي والقاري، لا سيما في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر.

    وتطرق إلى حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الحكومة الإثيوبية إزاء مختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

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    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد, السيسي, إثيوبيا, مصر
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