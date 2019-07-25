"أنصار الله" تحبط هجوما لقوات يمنية في عسير وتلحق بها خسائر

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، مقتل العديد من العسكريين اليمنيين خلال مواجهات في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. ذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً في الربوعة اتخذ 3 مسارات بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف.

ووفقاً للمركز، تمكنت الجماعة من إحباط زحف القوات اليمنية، عقب مواجهات استمرت 6 ساعات، أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين اليمنيين.

في سياق متصل، قُتل وأصيب 11 جندياً يمنياً بعمليات قنص لـ"أنصار الله" قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، حسب إعلام الجماعة.

في قطاع نجران، قالت "أنصار الله" إن مقاتليها صدوا هجوماً لقوات يمنية بغطاء جوي من التحالف، في رشاحة الغربية، وألحقوا خسائر في صفوف المهاجمين.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، في 21 شباط/ فبراير الماضي، السيطرة على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة التابعة إدارياً لمديرية كتاف شرق محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إثر مواجهات مع جماعة "أنصار الله".