مصر في حداد ثلاثة أيام على رحيل السبسي

أعلنت في مصر حالة الحداد بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة الوطن المصرية صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة 3 أيام، لرحيل رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسي، الذي وافته المنية الخميس.

وأعلنت الرئاسة التونسية اليوم الخميس وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد انتفاضة 2011، عن 92 عاما، بحسب "رويترز".

وكان السبسي، أحد الرموز البارزة في رسم مستقبل البلاد منذ انتفاضة "الربيع العربي" قبل ثمانية أعوام، قد نقل إلى المستشفى أواخر الشهر الماضي حيث ظل أسبوعا بعد تعرضه لما وصفته السلطات بوعكة صحية حادة.

وقال بيان للرئاسة "وافت المنية صباح اليوم الخميس... رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بالمستشفى العسكري بتونس".

وأعلن رئيس الوزراء حالة الحداد الوطني لسبعة أيام.

وقال وزير الخارجية التونسي إن جنازة وطنية ستقام للسبسي يوم السبت وحث التونسيين على الوحدة والحفاظ على حاضر ومستقبل الأمة.

كان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، والذي أعقبته انتفاضات في أرجاء الشرق الأوسط، بما في ذلك في ليبيا ومصر.

وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2011 بعد الإطاحة ببن علي، انتُخب السبسي رئيسا بعد ثلاث سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد انتفاضة "الربيع العربي". وأسس أحد الأحزاب ذات التوجه العلماني ويشارك في الحكومة الائتلافية.

عاجل : رئاسة الجمهورية : وفاة الرئيس #الباجي_قايد_السبسي عن عمر يناهز 92 عام# pic.twitter.com/jkKuT7BRyh — فرانس 24 / FRANCE 24 (@France24_ar) July 25, 2019

وقالت الرئاسة في البيان إن السبسي جنب الشعب التونسي بعد الثورة "ويلات التدافع والتصادم وقاد مرحلة الانتقال الديمقراطي وكان حريصا على بناء المؤسسات الدستورية". واستبعد المحلل ابراهيم الوسلاتي أن تؤدي وفاة السبسي، أحد أكبر زعماء العالم سنا، إلى اضطراب الساحة السياسية.

وقال "وفاة السبسي صاحب الشخصية الكاريزماتية توحد التونسيين.. أعتقد أنه لن يكون هناك مشكل لأن التونسيين لهم دستور يظهر بوضوح أن رئيس البرلمان يشغل المنصب في حال شغور دائم لمنصب الرئيس".

وأضاف أنه "سياسيا لن يكون هناك أي إشكال وأن السياسيين في تونس لهم من الوعي الكافي ما يحقق الانتقال السلس".