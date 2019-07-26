إذاعة عبرية: إسرائيل فشلت في سوريا 

قالت إذاعة عبرية، في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الجمعة، إن إسرائيل فشلت في سوريا.

ونقلت الإذاعة العبرية على لسان تسيفي يحزقيلي، الإعلامي بالقناة العبرية الـ"13"، أن إسرائيل فشلت في إخراج الإيرانيين من سوريا.

"ישראל לא הצליחה לסלק את האירנים מסוריה ולכן מרחיבה את המתקפה לעירק" - צבי יחקאלי @newsisrael13 ל-@nissim_mishal: "מסתמן שהעימות הבא יהיה רחב ומקיף עם סוריה, לבנון ועירק". — 103FM (@radio103fm) July 26, 2019

وأضاف المذيع والكاتب الصحفي، يحزقيلي، في لقاء مع الإذاعة العبرية، صباح اليوم، أنه في أعقاب عدم تحقيق الجيش الإسرائيلي أي نجاحات تذكر في إخراج الإيرانيين من سوريا، فإنه سيوسع هجماته في لبنان والعراق، إضافة إلى سوريا، أيضا.

ח"כ @yairlapid ל-@nissim_mishal: "נתניהו לא יכול להמשיך לכהן כרוה"מ. הוא לא עובד כבר שנתיים כי הוא דואג רק לעצמו". @BlueWhite2019 — 103FM (@radio103fm) July 26, 2019

وفي السياق نفسه، نقلت الإذاعة العبرية على لسان يائير لابيد، عضو الكنيست، رئيس حزب "يش عتيد"، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء لن يبقى رئيسا للوزراء، لأنه لن يتمكن من الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أنه يعمل منذ عامين لنفسه فحسب.