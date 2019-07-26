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15:13 26 يوليو/ تموز 2019
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    السفارة السورية تحتفل بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية

    © Sputnik . Katia Teama
    العالم العربي
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    احتفلت السفارة السورية لدى روسيا، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

    موسكو - سبوتنيك. وقال السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بهذه المناسبة "نحن نجتمع اليوم للاحتفال بالذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا الفدرالية، الغالية على قلوب السوريين جميعا، عندما نذكر اسم هذين البلدين يتبادر إلى الذهن تلقائيا شريطا غنيا حافلا بالصور المشرفة التي نعتز بها ونفتخر".

    لقاء الرئيسين بوتين والأسد
    © Sputnik . Alexey Drujinin
    بوتين يهنئ الأسد بالذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
    وأكد حداد أن "تاريخ العلاقات الروسية السورية تاريخ مشرف وحافل بالصور النابضة وكل مقومات السيادة والكرامة وطبيعة التعاون اليوم في مواجهة التكفيري هي خير شاهد على ذلك، حيث تتداعى روافع هذا الإرهاب العابر لحدود الدول والقارات وتنهار قدرته على الأذى وتفشل مخططاته".

    وأوضح السفير السوري لدى روسيا، بأن الشعبين، السوري والروسي "يقدمان للعالم الأجمع النموذج الأرقى للعلاقات الثنائية بين الدول، القائمة على الاحترام المتبادل والحرص المشترك على أنجاز كل ما نريد في هذه العلاقة".

    وتابع قائلا "صورتان خالدتان محفورتان في عقل السوريين ووجدانهم منذ سبعينيات القرن الماضي، الصورة الأولى تتمثل في انطلاق صواريخ سام السوفياتية فوق سماء دمشق للدفاع عن المواطنين المدنيين في حرب تشرين التحريرية ومنع الطائرات الإسرائيلية من تحقيق أهدافها، وصورة طائرات السوخوي وعاصفتها المدوية التي عصفت بتنظيمي "داعش" و"النصرة" الإرهابيين، عندما لبت روسيا الفدرالية نداء الحكومة السورية وتدخلت بالوقت المناسب لمنع جيوش الإرهاب التكفيري من الاستمرار وارتكاب المجازر والجرائم".

    هذا وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره السوري بشار الأسد، قد تبادلا التهنئة بمناسبة الذكرى الـ75 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ودمشق، وتبادل رئيسا الوزراء، الروسي دميتري مدفيديف، والسوري عماد خميس، التهنئة بهذه المناسبة الهامة بالنسبة للبلدين، وتبادل وزيرا خارجية البلدين أيضا، الروسي سيرغي لافروف، والسوري وليد المعلم، برقيات التهنئة بهذه المناسبة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار, علاقات دبلوماسية, سفارة, سوريا, روسيا
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