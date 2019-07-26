قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني بهجومين لـ"أنصار الله" غرب الجوف

نفذت جماعة "أنصار الله"، اليوم الجمعة، هجومين على الجيش اليمني في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.

قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" عبر "تويتر"، إن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني في بير سيلان بمديرية المتون غرب محافظة الجوف.

وأضاف المركز الإعلامي أن العملية تزامنت مع أخرى مماثلة استهدفت مواقع للجيش في السلان بمديرية المصلوب غرب الجوف.

في غضون ذلك، أعطبت "أنصار الله" دبابة للجيش بصاروخ موجه في جبهة مريس بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع وسط اليمن.

كما أشارالمركز الإعلامي لـ"أنصار الله" أن قتلى وجرحى سقطوا من قوات يمنية في كمين نصبته الجماعة لمتسللين في أبواب الحديد بقطاع عسير جنوب غربي السعودية

يذكر أن اليمن يشهد معارك محتدمة بين القوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية وقوات "أنصار الله" الحوثية في عدة جبهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين.