التحالف الدولي يعلن عن حصيلة القتلى المدنيين خلال عملياته في سوريا والعراق

أعلن التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في بيان، أن أكثر من 1300 مدني قتلوا في سوريا والعراق منذ عام 2014، جراء قصف التحالف.

واشنطن- سبوتنيك. وجاء في البيان "وجه التحالف 34.514، ضربة من آب/ أغسطس 2014 حتى نهاية حزيران/ يونيو 2019، وخلال هذه الفترة، واستنادا إلى المعلومات المتاحة، وفقا لتقديرات القيادة، قتل عن غير قصد ما لا يقل عن 1321 مدنيا منذ بداية عملية العزم الصلب".

وفي شباط/ فبراير، من هذا العام، تم الإبلاغ عن 1257 مدنيا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من الدول) في سوريا.

وقادت واشنطن تحالفا عسكريا مكونا من عشرات الدول الغربية والآسيوية لمقاتلة تنظيم "داعش" منذ استيلائه على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق في 2014، ولكن السلطات السورية تعتبر التواجد الأمريكي غير شرعي بعكس التواجد العسكري الروسي القائم بطلب من دمشق.