أمين عام الأمم المتحدة يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي 

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان مقتضب أن أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصل اليوم الجمعة 26 يوليو/تموز 2019، إلى مقر مندوبية تونس الدائمة بالمنتظم الأممي في نيويورك لتقديم التعازي إلى الشعب والحكومة التونسيين، عقب وفاة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي.

وذكرت الوزارة في بيانها أن غوتيريش دون كلمة في سجل التعازي الذي تم فتحه للغرض.

يذكر أن الأمين العام للمنتظم الأممي قد أعرب في وقت سابق أمس الخميس عن أسفه لخبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الذي وصفه بـ "الشخصية المحورية في تاريخ تونس واستقلال البلاد".

وأشاد بالدور البارز الذي اضطلع به الرئيس الرحل في قيادة المرحلة الانتقالية لتونس بكل بنجاح نحو ديمقراطية تاريخية وسلمية".

هذا وكانت السلطات التونسية قد أعلنت صبيحة يوم الخميس وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري عن عمر يناهز 93 عاما

ويأتي رحيل الرئيس التونسي، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات تشريعية بداية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وانتخابات رئاسية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.