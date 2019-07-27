مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار

رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن: "الشاب احمد محمد عبد الله القرا (23 عاما) استشهد متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في البطن شرق خان يونس خلال الجمعة الـ 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار".

الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد عمر عوني عبد الكريم يونس، في مستشفى بيلنسون داخل الخط الأخضر، متأثراً بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع، عند حاجز زعترة، جنوب نابلس — وزارة الصحة- فلسطين (@prd_moh) April 27, 2019

هذا وتظاهر اليوم الآف الفلسطينيين بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تنديدا بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس/ آذار 2018، وبشكل أسبوعي، التي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.