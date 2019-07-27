بالصور.. تونس تبكي السبسي أول رئيس منتخب بعد ربيعها

ودعت تونس، اليوم السبت، رئيسها الباجي قائد السبسي، أول رئيس منتخب بشكل حر وديمقراطي في البلاد، في جنازة دولة حضرها عدد من قادة العالم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت الرئاسة يوم الخميس وفاة السبسي ، الذي ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد انتفاضة 2011، عن 92 عاما.

وحسب "رويترز" حضر مراسم الجنازة زعماء دول عديدة من ضمنهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك فيليبي ملك إسبانيا، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا.

وعند قصر قرطاج وضع جثمان الرئيس الراحل المغطى بعلم تونس الأحمر والأبيض في شاحنة عسكرية حيث بدأت مراسم رسمية.

© REUTERS / POOL الملك الإسباني فيليب السادس والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي يحضرون جنازة الدولة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج شرق العاصمة تونس

وعلى جنبات الطرقات الرابطة بين ضاحية قرطاج وتونس وقف عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال يبكون رحيل السبسي رافعين صوره وأعلام تونس ومرددين النشيد الوطني.

وفي شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة، وهو نقطة محورية في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي، احتشد عدد غفير من التونسيين الذين كانوا ينتظرون مرور موكب الجنازة.

© REUTERS / AMMAR AWAD رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس

وقالت واحدة من هؤلاء واسمها نبيلة "إنه يوم حزين لتونس. فقدنا رجل دولة كبيرا كان له دور هام بعد الثورة وساهم في توحيد التونسيين وتخفيف حدة الخلافات التاريخية مع الإسلاميين".

وشددت السلطات إجراءاتها الأمنية وأغلقت طرقا كثيرة مر عبرها موكب جنازة الرئيس الراحل أو بالقرب منها، وانتشرت قوات الأمن في أغلب مناطق العاصمة وقرب مقبرة الجلاز حيث سيدفن السبسي.

© REUTERS / AMMAR AWAD رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس

كان السبسي شخصية بارزة في تونس منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي عام 2011 في انتفاضة أعقبتها انتفاضات في أرجاء الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر وليبيا وسوريا.

وبعد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2011 انتُخب السبسي رئيسا بعد ثلاث سنوات، ليصبح أول رئيس للبلاد يتم اختياره عبر الاقتراع المباشر بعد انتفاضة الربيع العربي. وأسس حزب نداء تونس الذي يشارك في الحكومة الائتلافية.

© REUTERS / AMMAR AWAD رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس

وبعد بضع ساعات من وفاة السبسي يوم الخميس أدى رئيس البرلمان محمد الناصر اليمين رئيسا مؤقتا للبلاد في انتقال سلس للسلطة.

وبعد ذلك بقليل قالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن انتخابات الرئاسة ستجري في 15 سبتمبر/ أيلول بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.

© REUTERS / POOL ضباط الجيش يحملون نعش الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أثناء تشييع جنازة الدولة في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج الشرقية في تونس العاصمة

وقال الناصر، وهو من أكثر المقربين من السبسي، يوم الخميس الماضي "فقدنا رمزا وطنيا ولكن الدولة باقية ومستمرة".