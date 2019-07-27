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15:03 27 يوليو/ تموز 2019
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    الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

    "من وثقت فيهم خدعوني".. تفاصيل من داخل مقر إقامة بوتفليقة

    © AP Photo / Sidali Djarboub
    العالم العربي
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    كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، كيف يعيش الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والذي استقال من منصبه، في 2 أبريل/ نيسان الماضي، بعد مظاهرات ضد ترشحه لولاية خامسة.

    وأكدت الصحيفة أن "بوتفليقة، يعيش منذ نحو 4 أشهر في شبه عزلة، بعيدا عن صخب الإعلام وهدير الشارع الثائر. وقالت: "في إقامة فسيحة تقع بحي الأبيار الراقي بأعالي العاصمة، يقضي عبد العزيز بوتفليقة (82 سنة) أيامه محاطاً بإخوة ثلاثة أصغر منه، وهم: سيدتان ورجل، كما أن له شقيقا آخر يعيش في فرنسا، أما الأصغر السعيد فيقبع في السجن العسكري منذ نحو 3 أشهر".

    احتجاجات ترفع صورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
    © AP Photo / Francois Mori
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    وأضافت: أن "الإقامة ملك لوالدته المتوفاة، التي كان لها نفوذ كبير في الحكم خلال السنوات الأولى لحكمه، ويشاع أن أشخاصا طلبوا منها أن يصبحوا وزراء، فحققت لهم أمنيتهم بفضل تأثيرها القوي على ابنها الأكبر، الذي كان سندها منذ أن كانت العائلة تعيش في مدينة وجدة الحدودية بالمغرب، في خمسينات القرن الماضي".

    ونقلت "الشرق الأوسط" عن عضو بالطاقم الطبي المشرف على تدليك بوتفليقة يوميا، قوله إنه:

    يقضي معظم وقته بحديقة الفيلا المحاطة بأسوار شاهقة، لا تتيح رؤية ما بداخلها. أما الجيران الذين يسكنون بالقرب منه، فغالبيتهم دبلوماسيون أجانب أجروا إقامات بمبالغ كبيرة لما يتوفر عليه المكان من أمن وسكينة. وفي الجهة المقابلة لفيلا الحاجة منصورية اسم الوالدة المرحومة توجد شقة الرئيس، وهو سكن شخصي ملك لبوتفليقة منذ سنين طويلة، يوجد بعمارة من 3 طوابق، وجيرانه أناس عاديون. ويوجد بمدخل المكان سيارتان رباعيتا الدفع تابعتان للأمن الرئاسي، لم تتحركا منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999.

    وكشف عضو الطاقم الطبي، التابع لعيادة خاصةـ عن مشاهد الرئيس السابق وهو يرتدي جلابة مغربية، ويضع على رأسه قبعة تقليدية محلية، ويتنقل على كرسيه المتحرك بصعوبة، بين أرجاء الحديقة والمسبح وسط البيت.

    وقالت الصحيفة، إن بوتفليقة لا يتلقى زيارة أحد ما عدا أفراد العائلة، وبوجه خاص شقيقه عبد الرحيم، الذي استقال مؤخرا من منصبه أمينا عاما لوزارة التكوين المهني.

    وبحسب مقربين من العائلة، تحدثت إليهم الصحيفة،

    يعيش بوتفليقة بمرارة شديدة سجن شقيقه ومستشاره الخاص سابقا السعيد، وقد حاول أقارب إقناعه بطلب مقابلة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، أو مراسلته لمناشدته الإفراج عنه، غير أنه رفض ونقل عنه قوله: "الأسلوب المتبع ضدي في إجباري على الاستقالة، يؤكد أنني أنا شخصيا وعائلتي في عين الإعصار، ولهذا لا جدوى من أي خطوة لفك أسر السعيد، الذي يتهمه الجيش بالتآمر على سلطة الدولة وعلى الجيش".

    وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد قد سمع مرة وهو يقول لأخته زهور: "لا أفهم سر كل هذا التحامل عليّ. لقد تسلمت الحكم والبلد على كف عفريت. الإرهاب يقتل، والناس خائفون على مستقبلهم، والاقتصاد منهار. طلبني الشعب بقوة فلبيت النداء، وتحملت مسؤولياتي بأن أعدت الأمن إلى البلد، ووضعت الجزائر في كل المحافل العالمية الكبرى، بعد أن عاشت عزلة دولية كبيرة. وصالحت بين أبناء الجزائر بعد أن كانوا يقتل بعضهم بعضا، والعالم يتفرج عليهم. حاولت بكل طاقتي أن أصحح الاختلالات في الاقتصاد. ربما عجزت عن ذلك، وربما خدعني من وضعت فيهم ثقتي بأن وليتهم مناصب مسؤولية كبيرة، وهم ليسوا أهلا لثقتي... ولكن أبدا لم يكن في نيتي الإساءة لبلدي... أبدا".

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    الكلمات الدلالية:
    أحمد قايد صالح, مظاهرات, عبد العزيز بوتفليقة, الجزائر
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