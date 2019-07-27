أمير مكة: من يشكك في خدمتنا للحجاج لديه أغراض سياسية

قال أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، إن من يشكك في خدمة السعودية للحجاج لديه أغراض سياسية هدفها الضرر بسمعة المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك جريدة "الرياض" السعودية، اليوم السبت 27 يوليو / تموز، مشيرة إلى أن الفيصل، الذي يتولى منصب رئيس لجنة الحج المركزية: "نعتز بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وخادم الحرمين الشريفين عودنا على أن نبذل قصارى الجهد على راحة خدمة الحجاج".

فيديو | خالد الفيصل لـ #الإخبارية: من يشكك في الخدمات التي تقدمها #المملكة لديه أغراض سياسية بحتة للضرر في سمعة المملكة ولكنه يعلم علم اليقين ماذا تقدم السعودية في كل موسم حج.#خالد_الفيصل_على_الإخبارية pic.twitter.com/UEiuO18Fjy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 27, 2019

وجاءت تصريحات الفيصل في مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية، إن لجنة الحج العليا تقوم بالإشراف التام على جميع أمور الحج طيلة موسم الحج، مشيرا إلى أنها تجتمع بعد انتهاء موسم كل حج لتقييم الخدمات التي قدمت للحجاج.

وتابع: "خدمة ضيوف الرحمن شرف للمملكة وللسعوديين، ونشيد بجهود رجال الأمن في الحج وفي التيسير على ضيوف الرحمن".

واستطرد: "الذين يشككون في الخدمات، التي تقدمها المملكة يعلمون في قرارة أنفسهم، أن ما يتحدثون عنه عار تماما عن الصحة".

وقال: "مليارات الريالات تصرف على خدمة الحاج والمعتمر، وتم تدشين مشروع المياه بتكلفة أكثر من 3 مليارات ريال هذا العام، ليخدم فقط المشاعر المقدسة، وسيتم تدشين مشروع جديد للكهرباء بأكثر من 1.3 مليار، الثلاثاء المقبل".