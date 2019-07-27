موكب مهيب… هكذا ودع التونسيون السبسي لمثواه الأخير

وارى جثمان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الثرى، ظهر اليوم السبت 27 يوليو / تموز، حيث تم دفنه في مقبرة "الجلاز" بالعاصمة.

وتحركت الجنازة بقرطاج، في موكب مهيب تقدمه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأفراد عائلة الرئيس الراحل، والعديد من الشخصيات الوطنية بعد تأبينه من قبل العديد من الرؤساء والقادة العرب.

وقال كلمة التأبين الأولى رفيق دربه، ورئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، الذي ألقى خطابا مؤثرا اختلطت فيه الدموع بكلمات العرفان بالجميل، مؤكدا صعوبة الوداع قائلا: "يا رفيق دربي سوف أواصل ما شرعنا فيه معا بناء دولة وطنية ديمقراطية على أساس سيادة القانون ونجاعة المؤسسات، ودولة تعزيز المكاسب التقدمية لبلادنا، وتجسيد المطامح المشروعة لشعبنا و مواطنيه".

وقال الرئيس التونسي المؤقت إن الرئيس الراحل كان رجل دولة بامتياز، مشيرا إلى إن السبسي رحل بعد نضال وطني استمر لسنوات منذ الاستقلال وخلال بناء الدولة الوطنية.

قالوا عن السبسي

ومن جهته، قال الرئيس الجزائري، المؤقت عبد القادر بن صالح، في كلمته خلال موكب التأبين إن الجزائريين والجزائريات يتقاسمون مع الشعب التونسي المصاب الجلل الذي ألم بهم.

© Sputnik . Mariem GDIRA مراسم تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

وأضاف بن صالح: "وفاة الباجي قائد السبسي هي خسارة للجزائر والعرب والمسلمين وليس خسارة للعائلة ولتونس فقط".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من بين الحاضرين في جنازة الرئيس التونسي الراحل، وأكد في خطاب التأبين أن السبسي، حمى تونس وحافظ على استقرارها وديمقراطيتها في أصعب الظروف وحيا عباس الشعب التونسي على اختلاف قواه و أطيافه السياسية.

© Sputnik . Mariem GDIRA مراسم تأبين الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

بينما قال رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج: "الرئيس الراحل لعب دورا كبيرا في الوساطات لحلحلة الخلاف الليبي الليبي، ووصف السراج السبسي بالرمز وأكد أن حياة السبسي لا تقتصر على المواقف الصلبة والقدرات الفكرية والسياسية الباهرة بل إن كان رجل دولة وامتلك مرونة سياسية مدهشة صقلتها المحن والتجارب على حد تعبيره".

ولم تقتصر مراسم التأبين على الوفود العربية بل حضرها العديد من رؤساء العالم ،حيث قال رئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا، في كلمة مقتضبة أن الرئيس الباجي رجل قد صنع التاريخ ورجل غير التاريخ أيضا، إضافة إلى رئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، الذي أكد أن الرئيس السبسي لعب دورا مهما في الحياة السياسية لتونس وخاصة في السنوات الأخيرة من خلال دعم الانتقال الديمقراطي.

كما عبر الملك فيليب السادس، ملك إسبانيا عن تعازيه الحارة للشعب التونسي، وقال في كلمة التأبين: "نحن نتقاسم الحزن اليوم مع الشعب التونسي، على رئيس وهب حياته لخدمة بلاده وترك أثرا مهما، التزاما منه بالديمقراطية وازدهار تونس، مضيفا: "سنعمل على مواصلة العمل بين تونس وإسبانيا من أجل جعل فضاء البحر الأبيض المتوسط فضاء سلام و ازدهار".

© REUTERS / POOL ضباط الجيش يحملون نعش الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أثناء تشييع جنازة الدولة في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج الشرقية في تونس العاصمة

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نؤكد حرصنا على حضور جنازة، الرئيس التونسي السبسي من أجل تقاسم الحزن مع الشعب التونسي".

واستعرض ماكرون مسيرة الراحل السبسي واصفا إياه برجل المعارك، وأضاف: "لقد تعلمت منه الكثير، لقد كان لديه جملة من الأشياء الجميلة كما كانت له النباهة في استعادة المواقف".

حضور شعبي كبير

مسار الجنازة من قصر قرطاج وصولا إلى المقبرة شهد حضورا كبيرا من المواطنين، الذين لم يترددوا في توديع الرئيس وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، حيث تجمهر آلاف التونسيون على طول طريق مسار الجنازة من الجانبين كما عرف شارع الحبيب بورقيبة (في قلب العاصمة) حضورا مكثفا للمواطنين، الذي هتفوا باسم تونس و تمنوا الرحمة للرئيس الراحل .

أما محيط المقبرة فقد شهد انتشارا أمنيا مكثفا، إضافة إلى العدد للمواطنين، الذي أتوا لتوديع الرئيس إلى مثواه الأخير إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات الوطنية على غرار وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الذي قال في تصريح لـ"سبوتنيك": "إن رحيل الباجي قايد السبسي هو خسارة للتونسيين جميعا على اختلاف مشاربهم، مؤكدا أن الباجي كان من أشد الداعمين للوحدة الوطنية".

وبدوره، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي (حزب معارض للحكومة) نعمان العش أن وفاة الرئيس الراجل الباجي قائد السبسي جعلت جميع الخلافات تتلاشى.

وأضاف في تصريح لـ"سبوتنيك": "التونسيون دائما موحدون، نختلف في قضايا تهم البلد ولكن في مواقف إنسانية مثل هذه نحن دائما جنبا إلى جنبا، ولا ينكر أحد تاريخ الباجي ولا دوره في الانتقال الديمقراطي".

نجل السبسي: والدي دخل قصر قرطاج رئيسا وخرج منه زعيما

نجل الرئيس الراحل حافظ قايد السبسي، قال في تصريحات إعلامية إن والده دخل إلى قصر قرطاج رئيسا وخرج منه زعيما للتونسيين، معبرا عن امتنانه للشعب التونسي العظيم الذي شيع الرئيس الراحل إلى مثواه الأخير اعترافا له بالجميل لكل ما قدمه في الفترة الأخيرة، وخاصة بعد ثورة 14 من يناير / كانون الثاني 2011.

رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس © REUTERS / AMMAR AWAD

رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس © REUTERS / AMMAR AWAD

رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس © REUTERS / AMMAR AWAD

موكب الرئيس الراحل السبسي © Sputnik . MARIEM GDERA

الملك الإسباني فيليب السادس والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي يحضرون جنازة الدولة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج شرق العاصمة تونس © REUTERS / POOL 1 / 5 © REUTERS / AMMAR AWAD رد فعل النساء خلال تشييع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تونس

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس الماضي، 25 يوليو / تموز 2019 خبر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن عمر يناهز 92 سنة، بعد وعكة صحية استوجبت نقله الى المستشفى العسكري بالعاصمة.