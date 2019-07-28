"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران

أعلنت "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد 28 يوليو/تموز الجاري، إطلاق صاروخ باليستي على مركز لقيادة التحالف في نجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، في تصريحات لقناة "المسيرة" إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى.

وأشار سريع إلى أن الصاروخ الباليستي المطلق أصابه هدفه بدقة عالية.

وتابع المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله: "تم تدمير مركز العمليات وسقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين قادة للتحالف".

وأوضح سريع

"عملية استهداف هذا الموقع الهام، جاءت بعد عملية استخباراتية دقيقة، حيث كانت تدار من خلال غرفه معارك الحدود".

وأتم سريع قائلا "نؤكد اليوم لقوى التحالف أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية، ستلاحقهم أينما كانوا، وأن بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم".

وكان أنصار الله قد أعلنوا في وقت سابق، تنفيذ عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع "قاصف كا-2"، استهدفت غرف للتحكم والسيطرة ومرابض للطائرات من دون طيار في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وأضافت قناة المسيرة التابعة لأنصار الله ، أن "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة على مطار نجران بعدد من طائرات (قاصف كا - 2)".

وأكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ "أنصار الله" يحيى سريع، أن " عملية الطيران المسير الواسعة حققت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وتدور على الأراضي اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة: نؤكد اليوم لقوى العدوان أن اليد الطولى للقوات المسلحة اليمنية ستلاحقهم أينما كانوا وان بنك أهدافنا يتوسع يوما بعد يوم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) July 28, 2019

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله"، في يناير/ كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم.