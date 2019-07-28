التحالف العربي يعلن إحباط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أن "قوات الدفاع الجوي، اعترضت صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية على نجران".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه نجران".

ونفى المتحدث، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ما نشرته جماعة أنصار الله عن استهداف مطار نجران، مؤكداً أن "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي".

وقال إن "التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي الإرهابية، موضحا أنها تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون".

وكانت جماعة الحوثيين قالت إنها "شنت عمليتين هجوميتين بطائرات مسيرة مفخخة من نوع (قاصف كا - 2) استهدفتا غرف التحكم والسيطرة ومرابض الطائرات في مطار نجران جنوب غربي السعودية".

كما أعلنت المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، العميد يحيى سريع، إطلاق صاروخ باليستي على مركز لقيادة التحالف في نجران. وقال إن أنصار الله استهدفت مقر قيادة التحالف جنوبي سقام في نجران بصاروخ باليستي قصير المدى، مشيرا إلى أن الصاروخ الباليستي المطلق أصابه هدفه بدقة عالية.