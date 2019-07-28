وفاة شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز

قالت صحف سعودية إن الأمير بندر بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، توفي اليوم الأحد.

وصدر بيانا عن الديوان الملكي السعودي، يؤكد الوفاة، وأن صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد.

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم ..

#وفاه_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/jkVg05X3U8 — محمد غنيم الشمري (@malslman9011) July 28, 2019

وقال البيان:"انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، إن شاء الله، بعد صلاة عصر الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"، حسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.

ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.

انا لله وأنا اليه راجعون



رحم الله سيدي و والدي الأمير بندر بن عبدالعزيز ..

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.

اللَّهُمَّ عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.

ولا حول ولا قوة الا بالله — فيصل بن تركي بن فيصل (@808Faisal) July 28, 2019

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.