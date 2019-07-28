بندر بن عبد العزيز.. 8 معلومات عن الأمير الذي قبل الملك سلمان يده

توفي اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، شقيق الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، عن عمر 95 عاما.

ويعتبر الأمير بندر، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

#وفاه_الامير_بندر_بن_عبدالعزيز



الا ذَا



{حسبنا الله ونعم الوكيل }

من اعز الناس

عندي أبوي رحمهما الله جميعا

انا اشهد كنت اشوفه وانا طفل في مكه

العزيزيه وهو على المسجد قبل صلاة

الفجر بنصف ساعه ولحاله يشوفني

يقول تعال يالله على المسجد



الله يرحمه

الله يرحمه

الله يرحمه pic.twitter.com/OHR1xH2ZOc — اوطاني: انا... 🇸🇦 (@alsharefali1) July 28, 2019

وولد الأمير بندر عام 1923، ووالدته الأميرة بزة الثني أنجبت من الملك المؤسس بندر وفواز بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المتوفي عام 2008.

وترتيب الأمير بندر بين إخوته، العاشر بعد الملك فهد مباشرة.

تعازينا لملكنا سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده والأسرة المالكة في #وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وإنا للّه وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/oBuPIhkvD6 — 💔أمي ي فقيدة قلبي (رحمك الله)💔 (@60Moon50) July 28, 2019

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبد العزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل أمير منطقة الرياض في هيئة البيعة.

وظهر الملك سلمان بن عبد العزيز مع الأمير بندر أكثر من مرة وهو يقبل يده، وذلك في أثناء فترة مرضه.

أصدق التعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولأسرة الفقيد ومحبيه وللشعب السعودي بوفاة الامير #بندر_بن_عبدالعزيز . pic.twitter.com/NWBXVR0O7s — #البويت_الخالدي (@buwait_kout) July 28, 2019

وللأمير بندر بن عبدالعزيز، 23 ابنا وابنه، منهم الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن بندر، مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني السعودي.