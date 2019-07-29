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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018

    رسالتان من الملك سلمان وولي عهده إلى العاهل المغربي

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، رسالتين إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.

    وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده".

    وأعرب "الملك سلمان، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار"، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

    بدوره، "بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة ذكرى تولي جلالته مهام الحكم في بلاده".

    وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيا لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

    ​وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بعث رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تزامنا مع خروج الفوج الأول لحجاج المغرب.

    ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، "رسالة شكر بعث بها الملك محمد السادس إلى الملك سلمان، ثمن فيها جهود خادم الحرمين الشريفين، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفيره أسباب الراحة والطمأنينة لهم".

    وقال العاهل المغربي "نثمن الجهود الخيّرة، التي ما فتئ يبذلها أخونا المبجّل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لاستقبال ضيوف الرحمن، بما يليق من شروط الراحة والاطمئنان، جزاه الله خير الجزاء، على خدمته المثلى حجاج بيت الله الحرام، وحرصه على تحسين ظروف الحج باستمرار".

    الرباط
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
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    كما وجه في نفس الرسالة، الملك محمد السادس، رسالة إلى الحجاج المغاربة، تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، قبيل مغادرة الفوج الأول من الحجاج المغاربة، أمس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله سعد الغريري.

    وتضمنت تلك الرسالة الموجهة من الملك محمد السادس، تحذيرا إلى الحجاج المغاربة.

    ودعا العاهل المغربي، الحجاج المغاربة إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بسير أعمال موسم الحج.

    وكانت العلاقات بين الرياض والرباط شهدت بعض التوترات خلال الفترة الماضية، حيث نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن مسؤولين حكوميين (لم تسمهم) زعمهم، أن المغرب انسحب من التحالف الذي تقوده السعودية، في الحرب اليمنية.

    وادعت الوكالة أن المغرب استدعى سفيره لدى المملكة العربية السعودية، لإجراء مشاورات بعدما بثت قناة "العربية" فيلما وثائقيا أغضب المغرب لأنه يدعم جبهة "البوليساريو" التي ترى أن سيادة المغرب على الصحراء "استعمار".

    ورغم أن السفير المغربي لدى السعودية أكد بنفسه خبر الاستدعاء "للتشاور"، في تصريحات مع موقع مغربي، نفى وزير الخارجية ناصر بوريطة ذلك الكلام، وقال إن "الخبر غير مضبوط ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن مسؤول، وأن تاريخ الدبلوماسية المغربية يؤكد أنها تعبر عن موقفها بوسائلها وليس من خلال وكالة أنباء أمريكية".

    ونتيجة لهذا التوتر، بدأ المغرب يقاطع اجتماعات التحالف لأنه اعتبر تصويت السعودية لصالح الملف الثلاثي بين أمريكا وكندا والمكسيك "خيانة"، واستمر التوتر غير المعلن، إلى أن خرج وزير الخارجية المغربي على قناة الجزيرة متحدثا عن أن مشاركة المغرب في اليمن "تغيرت".

    بعدها بثت قناة "العربية" فيلما وثائقيا، يدور حول الصحراء المتنازع عليها، ويدعم وجهة نظر جبهة البوليساريو التي تدعي أن المغرب غزاها بعد أن غادر المستعمرون الإسبان في عام 1975، وهو أمر لا يتهاون فيه المغرب مع أي دولة، إذ يقاطع أي دولة تتبنى وجهة النظر هذه. عندئذ استدعى المغرب سفيره للتشاور، وفقا لرواية الوكالة الأمريكية.

    انظر أيضا:

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    رسالة من ملك المغرب إلى الملك سلمان... تتضمن تحذيرا إلى الحجاج المغاربة
    الكلمات الدلالية:
    المغرب, السعودية, الملك محمد السادس, محمد بن سلمان, الملك سلمان
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