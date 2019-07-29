السيسي يستقبل حميدتي ويؤكد موقف مصر الثابت تجاه أمن واستقرار السودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتى" نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن "الرئيس السيسي أكد علي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق"، وذلك حسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضاف أن "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين"، مؤكدا أن حميدتي استعرض تطورات الموقف الحالي في السودان".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا بالتهنئة للشعب السوداني الشقيق بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

وجرى التوقيع في الخرطوم، في حضور وسيطين أفريقيين، بعد ليلة من محادثات مكثفة للانتهاء من بعض تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا الشهر.

وينص الإعلان على فترة انتقالية مدتها 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً يترأسها عضو مدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير وإصلاح الأجهزة العسكرية مسؤولية المؤسسة العسكرية.