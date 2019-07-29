شركات أمريكية تزيد موظفيها في المواقع النفطية السورية في الفرات

صرح رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول، سيرغي رودسكوي، أن الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة تزيد من عدد موظفيها في المواقع النفطية السورية في الفرات وعددهم تجاوز 3.5 ألف .

موسكو - سبوتنيك . وقال رودسكوي: "في الآونة الأخيرة ، يلاحظ أنه في هذه المنشآت يزداد عدد موظفي الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة بشكل نشط. واليوم، في سوريا، يتجاوز عدد مرتزقة الشركات العسكرية الخاصة 3.5 ألف شخص".

وأكد رودسكوي، يتم نقل جزء من المسلحين الذين تم تدريبهم في منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة بواسطة طائرات هليكوبتر تابعة للقوات الجوية الأمريكية إلى منطقة شرق الفرات، يتم إرسال أفضل المخربين المدربين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لزعزعة استقرار الوضع.

وأضاف رودسكوي: "مهامهم هي القيام بعمليات تخريب وتدمير البنية التحتية للنفط والغاز وارتكاب أعمال إرهابية ضد القوات الحكومية. ولوحظ تواجد مثل هذه الجماعات في بلدات السويدا وتدمر وأبو كمال".

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أعلن في وقت سابق، أن بلاده قلقة من تواجد الولايات المتحدة شرق الفرات، الذي قد يكون محاولة لعرقلة استعادة وحدة الأراضي السورية.