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    ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان يتحدث مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2018

    خطوة جديدة بين السعودية والبحرين بشأن المواقف العسكرية والسياسية

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وقعت السعودية والبحرين، أمس الأحد، محضر إنشاء مجلس تنسيق بين البلدين يتولى تنسيق المواقف في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية، في خطوة جديدة للتكامل الثنائي بين البلدين.

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، خلال استقباله وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، أكد عمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البحرين والسعودية والتي ترتكز على دعائم قوية من الأخوة والرؤى والتفاهم والتنسيق المشترك.

    البحرين المنامة
    © AFP 2019 / MARWAN NAAMANI
    ملك البحرين يرسل برقية تعزية إلى العاهل السعودي
    كما أكد العاهل البحريني أهمية إنشاء المجلس التنسيقي البحريني ودوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة.

    كما أعرب الملك حمد عن تمنياته لهذا المجلس كل التوفيق لمزيد من الخير والرفاه والتقدم للبلدين والشعبين الشقيقين. وقدم الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مثمنا الدعم المتواصل للبحرين وشعبها في كل المراحل، ودور السعودية الريادي في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكذلك حرصها على الدفاع عن المصالح العربية والإسلامية.

    وكان وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، وقع اتفاقية المجلس التنسيقي مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في المنامة أمس، الذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.

    وأكد الشيخ خالد آل خليفة أن إنشاء المجلس التنسيقي سيكون بمثابة انطلاقة استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات والتلاحم القوي بين البلدين، ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة، وعلى هامش الاجتماع، قدم المهندس عماد المحيسن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عرضا فنيا للخطوات المقبلة لمشروع جسر الملك حمد، وكذلك المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد.

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    أخبار البحرين, السعودية, البحرين, السعودية
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