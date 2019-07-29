داعش يهاجم حقولا نفطية في العراق لأول مرة منذ 2017

نفذ عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق، اليوم الاثنين، هجوما على حقول النفط في محافظة "صلاح الدين" شمالي العراق، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ هزيمة التنظيم نهاية عام 2017.

وأفادت قناة "العربية"، نقلا عن مسؤول عسكري في قيادة عمليات بغداد، بأن عناصر من التنظيم الإرهابي هاجموا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة‎ حقول "عجيل" و"علّاس" في محافظة صلاح الدين.

ولفت المسؤول إلى أن "الهجوم يعد الأول من نوعه منذ طرد عناصر التنظيم من المحافظة نهاية 2017، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت في عجلة تابعة لشرطة الطاقة دون أي إصابات".

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتشن القوات الأمنية العراقية عملية "إرادة النصر" العسكرية لتعزيز أمن شمال العاصمة بغداد، والمناطق المحيطة بها من المحافظات المجاورة وهي ديالى، والأنبار، وصلاح الدين.