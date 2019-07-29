"فيسبوك" و"إنستغرام" يتخذان قرارا رسميا بشأن رغد صدام حسين

وكتبت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستغرام وفيس بوك على حذف الصفحات الرسمية لها".

وتابعت "نرجوا مِمن يستطيع المساعدة باستعادتها التواصل مشكورا".

الى اصحاب الخبرة و المحبين ..

اقدمت ادارة انستغرام و فيسبوك مساء الامس الخميس على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين .

نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا ..



علمًا ان الصفحات لم تتعرض للاختراق ..



دمتم بعز ،، pic.twitter.com/JljVC6m9ze — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 26, 2019

​وتزوجت رغد صدام حسين، من حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

يذكر أنه في مارس/آذار 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.