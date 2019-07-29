"فيسبوك" و"إنستغرام" يتخذان قرارا رسميا بشأن رغد صدام حسين

وكتبت رغد صدام حسين عبر حسابها على موقع "تويتر": "إلى أصحاب الخبرة والمحبين.. أقدمت إدارة إنستغرام وفيس بوك على حذف الصفحات الرسمية لها".
وتابعت "نرجوا مِمن يستطيع المساعدة باستعادتها التواصل مشكورا".
الى اصحاب الخبرة و المحبين ..— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) July 26, 2019
اقدمت ادارة انستغرام و فيسبوك مساء الامس الخميس على حذف الصفحات الرسمية للسيدة رغد صدّام حسين .
نرجو مِمن يستطيع مساعدتنا باستعادتهم التواصل معنا مشكورًا ..
علمًا ان الصفحات لم تتعرض للاختراق ..
دمتم بعز ،، pic.twitter.com/JljVC6m9ze
وتزوجت رغد صدام حسين، من حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.
وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
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