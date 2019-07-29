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15:42 29 يوليو/ تموز 2019
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    إيران

     الإعلان عن اتفاقيات اقتصادية بين إيران والعراق

    © Sputnik . Ronald Zak
    العالم العربي
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    اتفقت إيران والعراق على إنشاء صناديق استثمارية مشتركة، وفرع للبورصة السلع الإيرانية في العراق.

    ونقلت وكالة فارس الإيرانية، اليوم الاثنين، عن رئيس منظمة البورصة الإيرانية، شابور محمدي، قوله "إبرام مذكرة تعاون مع العراق، من أهم أهدافها إنشاء صناديق استثمارية مشتركة... وتوحيد النظام القانوني لسوق رأس المال الإيراني والعراقي".

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    وأوضحت الوكالة أن المذكرة تشمل كذلك "إنشاء فرع لبورصة السلع الإيرانية في العراق، وإيجاد أرضية تصدير واستيراد السلع عبر هذه البورصة، فضلا عن تقديم الاستشارات القانونية والفنية المتعلقة بسوق رأس المال".

    وأوضح محمدي أن المذكرة "سوف تُتابع من قبل لجنة مشتركة".

    وأشاد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقي علاء عبد الحسين الساعدي بإبرام المذكرة، قائلا إن "تبادل المعلومات والخبرات مع إيران سيجرى بشكل تخصصي ومتقدم"، لافتا "الهيئة تسعى لكسب تجارب إيران بمجال أعمال بورصة الأوراق المالية".

    ونقلت الوكالة الإيرانية عن السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل الذي حضر مراسم التوقيع، قوله "المذكرة خطوة كبيرة باتجاه تعاون البلدين، وستسهم بالتعامل الاقتصادي الثنائي".

    كانت واشنطن جددت، في منتصف يونيو/ حزيران الماضي، الاستثناء الممنوح للعراق لمواصلة شراء الطاقة الكهربائية من إيران، لثلاثة أشهر إضافية، رغم عدم ورود اسم العراق ضمن قائمة الدول الثماني المستثناة من حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على طهران.

    وتربط بغداد وطهران علاقات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية وثيقة، بينما شكل البلدان، بالإضافة إلى سوريا وروسيا، مركز التعاون الأمني الرباعي الذي تأسس عام 2015، والذي يهدف لبحث وتعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب.

    وكان المجلس الأعلى للمناطق التجارية الحرة الإيرانية أبرم مذكرة لتطوير التعاون الثنائي مع اتحاد المصدرين والمستوردين بإقليم كردستان العراق، في 11 يونيو الماضي.

    ويبلغ حجم صادرات المناطق الاقتصادية الخاصة في إيران نحو 20 مليار دولار سنويا، بحسب تصريحات سابقة لمساعد شؤون الإنتاج والتصدير والتقنية بأمانة المجلس الأعلى للمناطق التجارية أكبر افتخاري.

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