المعارضة السودانية تدعو الشعب للخروج في "مواكب هادرة" تنديدا بمجزرة الأبيض

دعت المعارضة السودانية، إلى الخروج في مظاهرات كبيرة، لتنديد بمقتل 6 أشخاص في الأبيض برصاص قناصة.