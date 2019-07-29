"أنصار الله" تعلن مقتل 13 شخصا بقصف سعودي على صعدة

اتهمت جماعة "أنصار الله"، السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضدها في اليمن، بقصف سوق في محافظة صعدة الحدودية، أوقع 13 قتيلا و23 مصابا.

قالت قناة "المسيرة"، التابعة لـ"أنصار الله" اليوم الاثنين، إن "الجيش السعودي نفذ قصفا على سوق آل ثابت في مديرية قطابر الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة 23 بينهم 11 طفلا".

وكان قد أصيب عدد من المواطنين وتضرر منازل ومزارع المواطنين، أمس الأحد، إثر قصف مدفعي سعودي على منطقة ذويب بمديرية حيدان بذات المحافظة، بحسب القناة.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل أراضي المملكة.

وتسببت الغارات الجوية للتحالف، وكذلك القصف المتبادل، بسقوط مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين، بين قتلى وجرحى، فضلا عن تدمير البنية التحتية لليمن، وانتشار الأوبئة والأمراض، والمجاعة في بعض المناطق.

ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، فإن نحو 22 مليون شخص، يمثلون 75% من سكان اليمن، أصبحوا بحاجة إلى الحماية والمساعدة الإنسانية.