صور نادرة تجمع الأمير الراحل بندر مع والده مؤسس السعودية وأشقائه الملوك

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا نادرة تجمع الأمير السعودي الراحل، بندر بن عبد العزيز آل سعود، مع والده مؤسس المملكة، وأشقائه الملوك.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود أمس الأحد.

"#الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز_في_ذمة_الله



أنا لله وأنا اليه راجعون ..



اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الفردوس الاعلى من الجنة ..

لاحول ولا قوة الا بالله ..



" pic.twitter.com/k8dyVNIdig — العنود بندر آل سعود (@Anoud_B_89) July 28, 2019

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة.

سيقام العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض، اعتبارا من بعد صلاة المغرب غدا الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساء، ولمدة ثلاثة أيام.

وتلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقيات التعازي من قادة وأمراء الدول، في وفاة شقيقه، الأمير بندر بن عبد العزيز.

ونعى عدد من الأمراء الأمير بندر بن عبد العزيز، منهم الأمير قيصل بن تركي بن فيصل "رحم الله سيدى والدى الأمير بندر بن عبد العزيز"، وأرفق ذلك بالأدعية للراحل.