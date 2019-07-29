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18:43 29 يوليو/ تموز 2019
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    بورصة قطر

    أسوأ يوم للبورصة السعودية في شهر... والأفضل لدبي في عام

    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    العالم العربي
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    مني مؤشر البورصة السعودية بأشد خسائره ليوم واحد خلال شهر، أمس الأحد، وسط سلسلة من النتائج الضعيفة، بينما دفعت أسهم إعمار العقارية بورصة دبي لأعلى مستوياتها في نحو عام.

    قمة مكة، السعودية 30 مايو/ أيار 2019
    © AP Photo / Amr Nabil
    بورصة السعودية ترتفع وأبو ظبي تتراجع
    وحسب "رويترز" هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5 %، في أسوأ أداء يومي له منذ 24 يونيو/ حزيران، مع انخفاض أسهم جميع البنوك المدرجة. وتراجع سهم مصرف الراجحي ثلاثة %، في أشد ضغط على المؤشر.

    وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم، 1.6 بالمئة، مواصلا خسائره من الجلسة السابقة بعدما حققت الشركة أقل ربح فصلي منذ أواخر 2009.

    وهوى سهم دلة للخدمات الصحية القابضة ستة بالمئة بعدما أعلنت الشركة انخفاضا في ربح الربع الثاني من العام، متضررة بارتفاع تكلفة التشغيل والتمويل.

    وهبط سهم حلواني إخوان 2.3 بالمئة، بعدما تحولت شركة الأغذية لتكبد خسارة في الربع الثاني، عزتها إلى ارتفاع تكلفة المنتجات المبيعة في المملكة وتضخم نفقات المبيعات والتوزيع في مصر.

    وارتفع مؤشر سوق دبي 1.2 بالمئة إلى 2881 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 12 أغسطس/ آب 2018، بدعم من الأسهم العقارية التي صعدت جميعها.

    وقفز سهم إعمار العقارية 3.9 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوياته منذ السابع من أغسطس/ آب من العام الماضي. وحقق السهم مكاسب في خمس من الجلسات الست الأخيرة بعد أن وقعت أكبر شركة عقارية في الإمارة مذكرة تفاهم بشأن مشروع يتكلف 11 مليار دولار في مطار بكين الجديد العملاق.

    وصعد مؤشر سوق دبي المالي 6.2 بالمئة، محققا مكاسب لست جلسات بعدما حققت الشركة التي تدير بورصة الإمارة ربحا أعلى في الربع الثاني.

    وأغلق مؤشر سوق أبو ظبي مرتفعا 0.3 بالمئة، متعافيا من خسائر الجلسة السابقة حين توقفت موجة مكاسب استمرت ثمانية أيام.

    وزاد سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 0.5 بالمئة، بينما صعد سهم اتصالات 0.3 بالمئة.

    لكن سهم بنك أبو ظبي التجاري تراجع واحدا بالمئة، لتنتهي مكاسب استمرت ثماني جلسات متتالية. وسجل البنك هبوطا بلغ 11 بالمئة في ربح الربع الثاني، في أول نتائج مجمعة بعد اندماجه مع بنكي الاتحاد الوطني ومصرف الهلال الأصغر حجما.

    وزاد مؤشر بورصة قطر 0.3 بالمئة، معوضا خسائره المبكرة، مع صعود سهم بنك قطر الوطني واحدا بالمئة، في حين ارتفع سهم البنك التجاري القطري 1.3 بالمئة.

    وهبط سهم بنك قطر الأول 3.3 بالمئة ليحد من مكاسب السوق، بعدما واصل تكبد خسائر في النصف الأول من العام.

    وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.3 بالمئة، مع هبوط سهم شركة الاستثمار المباشر القلعة القابضة 3.3 بالمئة.

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