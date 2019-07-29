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19:39 29 يوليو/ تموز 2019
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    الدولار مقابل الجنيه المصري

    إحصاء رسمي في مصر: زيادة نسبة الفقر وارتفاع دخل الأسرة السنوي

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    العالم العربي
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    أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع نسبة الفقر في البلاد بنحو 4.7 %، خلال عامي 2017 و2018، فيما سجل دخل الأسرة ارتفاعاً بنحو 840 دولارا، ليصل إلى 58.9 ألف جنيه سنويا (نحو 3550 دولارا) مقارنة بـ44.2 ألف جنيه في عام 2015 (نحو 2600 دولار).

    وبحسب بيان صادر عن الجهاز، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، إن "أبرز نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017/2018 تضمنت ارتفاع متوسط دخل الأسرة سنويا إلى 58.9 ألف جنيه، ارتفاعا من 44.2 ألف في عام 2015".

    فندق Intercontinental Shanghai Wonderland في شنغهاي، الصين
    © AFP 2019 / Johannes Eisele
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    وتابع "نسبة الفقر على مستوى الجمهورية سجلت نحو 32.5 بالمئة مقابل 27.8 بالمئة في بحث 2015 بزيادة 4.7 نقطة مئوية".

    وأضاف بركات أن هناك ارتفاعا في الدعم الغذائي في بحث 2017/2018 ليصل إلى متوسط 2000 جنيه سنويا للأسرة مقابل 860 جنيها سنويا في بحث 2015".

    ويجري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحث الدخل والإنفاق كل عامين، ليرصد النتائج حول تعداد الفقر في الدولة، وتحديد خط الفقر.

    ويتم تنفيذ البحث على مدار عام من العمل الميداني، بخلاف 3 شهور لجمع النتائج ، ويدرس مستويات معيشة المواطنين من مختلف النواحي، كما يقيس الدخل والنفقات على مدار العام.

    وتم تنفيذ البحث الميداني لعام 2018 على عدد 26 ألف أسرة من مختلف المحافظات، وبدأ البحث في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

    وكان بحث الدخل والإنفاق لعام 2015 الصادر عن جهاز الإحصاء قد حدد خط الفقر بواقع 428 جنيها للفرد شهريا، مضيفا أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر سجلت نحو 27.8 بالمئة.

    يذكر أن مصر أبرمت  اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، وتطبق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تشمل تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم على الوقود تدريجيا وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

    مدينة القاهرة
    © AFP 2019 / MOHAMED EL-SHAHED
    مصر تؤكد استقرار اقتصادها وعدم حاجتها لقرض جديد من صندوق النقد الدولي
    كما حررت مصر سعر صرف الجنيه المصري، واتخذت خلال العامين الماضيين العديد من الإجراءات لرفع الدعم عن الوقود والكهرباء وربطها بالأسعار العالمية.

    وجدير بالذكر أيضا أن أعلى سعر لتداول العملة في مصر اليوم الاثنين بلغ 16.56 جنيها مقابل الدولار الواحد، في حين كان يبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 7.78 جنيها في عام 2015.

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    الكلمات الدلالية:
    الفقر, الاقتصاد المصري
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