الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة "تركية" بضواحي طرابلس

أعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة، في ضواحي العاصمة طرابلس.

ذكر ذلك المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز.

وقالت إن القوات المسلحة العربية الليبية، قامت بإسقاط طائرة تركية مسيرة شمال العزيزية بضواحي طرابلس، بينما قال مصدر من المركز الاعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي، لـ"سبوتنيك"، إن الطائرة كانت تقوم بمهمة استطلاعية، ولم تكن مسلحة، وأنها صناعة تركية.

وقال إعلام الجيش الوطني الليبي، يوم 25 يوليو الجاري، إن دفاعات الجيش الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الجفرة جنوب شرقي طرابلس.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى، الأربعاء الماضي، كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس.

وأكد حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وفي اليوم التالي، قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الأوضاع في محاور القتال بطرابلس ستشهد عدة مفاجآت.

وقال العقيد ناصر الحاسي، الناطق باسم قاعدة بنينة الجوية التابعة للجيش الليبي، إن القوات الجوية سترد على عمليات الاستهداف، التي قامت بها الطائرات المسيرة من قبل حكومة الوفاق في الجفرة.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن قوات سلاح الجوي سترد بقوة على العمليات، إلا أنها لا تحدد التوقيت الذي سترد فيه، خاصة في ظل عمليات الاستهداف التي تقوم به الطائرات المسيرة في العاصمة طرابلس.