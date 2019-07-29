الأمير فيصل يبكي... الملك سلمان وولي عهده يشاركان في وداع الأمير بندر (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.
#عاجل_واس— واس (@spagov) July 29, 2019
مع جموع المصلين في #المسجد_الحرام #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صلاة الميت على الأمير #بندر_بن_عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .#واس pic.twitter.com/rf8LgYlkmL
وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر.
قبل قليل أثناء دفن جثمان #الامير_بندر_بن_عبدالعزيز رحمه الله.. بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام.— محمد سلامة (@mmmsssalama) July 29, 2019
ويظهر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللقطة..
رحم الله الفقيد وثبته عند السؤال. pic.twitter.com/Gr40Es5aVW
وفي المقاطع المتداولة على "تويتر" يظهر جمع من أمراء الأسرة المالكة في السعودية وهم يأدون صلاة الجنازة على الأمير بندر.
الصلاة على جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز في الحرم المكي— أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) July 29, 2019
https://t.co/L5qpThT1Rh pic.twitter.com/NLTEe6lMIS
وفي مقطع آخر يظهر الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وهو يقف بجوار المقبرة ويدعو لأبيه ويؤمن خلفه عدد من الأمراء، ويظهر تأثر الأمير فيصل وقد تحشرج صوته بالبكاء أثناء دعائه للأمير الراحل.
موقف مؤثر للامير فيصل بن بندر— عبيد البرغش (@Oab_111) July 29, 2019
بعد دفن والده الامير بندر بن عبد العزيز رحمه الله ،،#وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/Fu4xRTRNjp
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر أمس الأحد، وجاء في الإعلان "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."
#عاجل_واس #الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.#واس pic.twitter.com/CaDFSQfv0I— واس (@spagov) July 28, 2019
والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.
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