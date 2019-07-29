الأمير فيصل يبكي... الملك سلمان وولي عهده يشاركان في وداع الأمير بندر (فيديو)

دفن جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للملك سلمان، اليوم الاثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.

​وشارك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مراسم دفن عمه الأمير بندر، وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للأمير محمد وهو يقف بجوار المقبرة التي دفن بها الأمير بندر.

قبل قليل أثناء دفن جثمان #الامير_بندر_بن_عبدالعزيز رحمه الله.. بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام.

ويظهر سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اللقطة..

رحم الله الفقيد وثبته عند السؤال. pic.twitter.com/Gr40Es5aVW — محمد سلامة (@mmmsssalama) July 29, 2019

​​وفي المقاطع المتداولة على "تويتر" يظهر جمع من أمراء الأسرة المالكة في السعودية وهم يأدون صلاة الجنازة على الأمير بندر.

الصلاة على جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز في الحرم المكي

https://t.co/L5qpThT1Rh pic.twitter.com/NLTEe6lMIS — أخبار 24 - السعودية (@Akhbaar24) July 29, 2019

​وفي مقطع آخر يظهر الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، وهو يقف بجوار المقبرة ويدعو لأبيه ويؤمن خلفه عدد من الأمراء، ويظهر تأثر الأمير فيصل وقد تحشرج صوته بالبكاء أثناء دعائه للأمير الراحل.

موقف مؤثر للامير فيصل بن بندر

بعد دفن والده الامير بندر بن عبد العزيز رحمه الله ،،#وفاة_الأمير_بندر_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/Fu4xRTRNjp — عبيد البرغش (@Oab_111) July 29, 2019

​وكان الديوان الملكي السعودي أعلن وفاة الأمير بندر أمس الأحد، وجاء في الإعلان "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد الموافق 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غد الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."

​والأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة.