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23:20 29 يوليو/ تموز 2019
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    مدينة الكويت، الكويت

    الكويت تحقق نموا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 24%

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
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    أعلن وزير المالية الكويتي نايف الحجرف، اليوم الاثنين، تحقيق دولة الكويت، خلال السنة المالية المنتهية في31 آذار/مارس الماضي، نمواً للإيرادات غير النفطية بنسبة 24 في المئة لتبلغ نحو 6.9 مليار دولار أمريكي.

    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بين الحجرف، أن العجز الفعلي للموازنة العامة، انخفض بنسبة 31 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة.

    منظمة التجارة العالمية
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    وبلغ عجز الموازنة، قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، 1.29 مليار دينار (4.2  مليار دولار)، بانخفاض نسبته 60 في المئة عن السنة المالية السابقة.

    وتم استقطاع نحو ملياري دينار كويتي (6.6 مليار دولار)، لصالح صندوق الأجيال القادمة.

    جاءت تصريحات الحجرف، بمناسبة إصدار الوزارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، بعد عرضه على مجلس الوزراء، وإحالته إلى مجلس الأمة (البرلمان).

    وأظهر الحساب الختامي ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 28.5  بالمئة، إلى 20.5  مليار دينار (67.6  مليار دولار أمريكي)، وبلوغ إجمالي المصروفات 21.8 مليار دينار (71.9 مليار دولار)، بنسبة زيادة عن السنة المالية السابقة، قدرها 13.5  بالمئة.

    وسجلت الإيرادات النفطية نسبة زيادة بـ 29  بالمئة، عن السنة المالية المنتهية في 31 آذار/مارس 2018، وبلغت نحو 18.4 مليار دينار (60.7 مليار دولار).

    وحول الإيرادات غير النفطية، ذكر الحجرف أنها تركزت في خمسة جهات، هي وزارة المالية، التي تحصلت على 1.3 مليار دولار، وزارة الكهرباء بـ 1.2  مليار دولار، والجمارك حصلت 1.2 مليار دولار، وزارة الصحة 525 مليون دولار، وأخيرا وزارة الداخلية، التي تحصلت على 420  مليون دولار.

    وشكلت الرواتب والدعوم نسبة 75 بالمئة من إجمالي المصروفات بالدولة، وبلغت نحو 4.3  مليار دولار، بارتفاع نسبته 64.5 بالمئة، عن السنة الماضية.

    وأكد الوزير أن الإنفاق الرأسمالي لا يزال يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات، عند 14  بالمئة، معربا عن تطلعه إلى أن يصل لـ 17 بالمئة، السنة القادمة، من أجل تحفيز نمو الاقتصاد.

    وكانت الكويت اعتمدت، في مطلع كانون الثاني/يناير 2018، موازنة 2018-2019، على أساس سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل؛ وتوقعت وزارة المالية الكويتية تحقيق 49.9 مليار دولار من الإيرادات.

    وقالت وزارة المالية الكويتية إن العجز المالي المقدر خلال عام 2018-2019 يبلغ 6.5 مليارات دينار (21.5 مليار دولار)، بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.

    وذكر وزير المالية الكويتي، أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها في العام المالي سيصل إلى 15 مليار دينار (49.9 مليار دولار)؛ في حين تبلغ المصروفات نحو 20 مليار دينار (66.6 مليار دولار).

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