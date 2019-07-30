السراج يكشف موعد انتهاء الحرب في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن بوادر انتهاء الحرب في طرابلس تلوح في الأفق وسوف تنتهي بهزيمة الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر.