عضو المؤتمر الوطني: المفاوضات بين العسكري السوداني والحرية والتغيير تجري سرا

وأضاف عز الدين أن هذا الأمر دفع معارضين بارزين لاتهام قوي الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وحلفائهم، بأنهم فقدوا البوصلة تماما ،حيث لم يعد بإمكانهم التمييز بين الفعل الثوري وفعل التفاوض وفقدوا الإسناد الجماهيري.
وأوضح مسؤول القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني أنه كانت هناك مجزرة في رمضان الماضي وقوي الحرية والتغيير ذكرت أنها لن تجلس مع المجلس العسكري، إلا إذا تم إخراج نتائج التحقيقات وذكرت أيضا أنها لن تجلس نهائيا معه، وفي النهاية جلست على طاولة المفاوضات.
وأشار عز الدين إلي أن "قوي الحرية والتغيير ربما تتراجع عن مطالبتها للناس بالخروج في تظاهرات يوم غد بعد انتقادات عنيفة من الرأي العام، فبيان العزاء من قبلهم تحول إلي مطالبات سياسية".
وأتم عز الدين أن المفاوضات الآن تجري سرا والدليل علي ذلك أن البعض تفاجأ بوجود قوي الحرية والتغيير مع نائب رئيس المجلس العسكري في جوبا، مشددا على أن المفاوضات لن تجري علنا بعد الأحداث الأخيرة.
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